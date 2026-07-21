الثلاثاء 21 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى وعشرات المفقودين إثر فيضانات اجتاحت شرق أفغانستان

أضرار خلفتها فيضانات اجتاحت شرق أفغانستان.
21 يوليو 2026 12:30

أعلنت الهيئة الوطنية للتأهب للكوارث في أفغانستان وفقا لمعلومات أولية، مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا، وإصابة أكثر من 80 آخرين، وفقدان أكثر من 100، إثر الفيضانات التي اجتاحت مدينة بارون، عاصمة ولاية نورستان في شرق أفغانستان.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، نقلته وكالة أنباء "باجهوك" الأفغانية، أن هذه الأرقام تمثل الأعداد الأولية للضحايا، وأن فرق الإنقاذ لا تزال تعمل في المنطقة المتضررة.

أخبار ذات صلة
عشرات القتلى والجرحى إثر فيضانات في أفغانستان
الأرصاد الماليزية تحذر من عواصف رعدية وأمطار غزيرة في 9 ولايات

وأضافت أنه من المقرر أن يتم نشر المعلومات المؤكدة في وسائل الإعلام بعد الانتهاء من عمليات المسح والتقييم، مشيرة إلى أن أعداد الضحايا قابلة للتغيير.

وقد شهدت المنطقة وقوع فيضانات بعد ظهر اليوم، حيث تسببت في تسجيل خسائر مالية ومادية فادحة.

المصدر: وكالات
أفغانستان
فيضانات
آخر الأخبار
مصرف الشارقة الإسلامي
اقتصاد
«الشارقة الإسلامي» يؤكد التزامه بدعم منظومة الدفع الوطنية «جيوَن»
اليوم 16:34
«دبي الصناعية» تستقطب استثماراً بقيمة 150 مليون درهم لمجموعة طلال
اقتصاد
«دبي الصناعية» تستقطب استثماراً بقيمة 150 مليون درهم لمجموعة طلال
اليوم 16:33
353.5 مليون درهم مبالغ ضريبية استردها 4 آلاف مواطن عن بناء مساكنهم الجديدة في 6 أشهر
اقتصاد
353.5 مليون درهم مبالغ ضريبية استردها 4 آلاف مواطن عن بناء مساكنهم الجديدة في 6 أشهر
اليوم 16:14
ليوا للرطب يتوج الفائزين في مسابقتي "الفرض" و"أجمل مخرافة"
علوم الدار
ليوا للرطب يتوج الفائزين في مسابقتي "الفرض" و"أجمل مخرافة"
اليوم 16:01
9 نصائح لتخفيف «السُّعال الليلي»
الترفيه
9 نصائح لتخفيف «السُّعال الليلي»
اليوم 15:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©