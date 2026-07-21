قتلى وعشرات المفقودين إثر فيضانات اجتاحت شرق أفغانستان

أعلنت الهيئة الوطنية للتأهب للكوارث في أفغانستان وفقا لمعلومات أولية، مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا، وإصابة أكثر من 80 آخرين، وفقدان أكثر من 100، إثر الفيضانات التي اجتاحت مدينة بارون، عاصمة ولاية نورستان في شرق أفغانستان.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، نقلته وكالة أنباء "باجهوك" الأفغانية، أن هذه الأرقام تمثل الأعداد الأولية للضحايا، وأن فرق الإنقاذ لا تزال تعمل في المنطقة المتضررة.

وأضافت أنه من المقرر أن يتم نشر المعلومات المؤكدة في وسائل الإعلام بعد الانتهاء من عمليات المسح والتقييم، مشيرة إلى أن أعداد الضحايا قابلة للتغيير.

وقد شهدت المنطقة وقوع فيضانات بعد ظهر اليوم، حيث تسببت في تسجيل خسائر مالية ومادية فادحة.