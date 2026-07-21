«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: 33 مليون سوداني بحاجة إلى المساعدات والحماية

أبوظبي (الاتحاد)

قال المتحدث باسم بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الخرطوم، فريد الحميد، إن الأزمة الإنسانية في السودان بلغت مستويات كارثية، إذ يُقدَّر عدد المحتاجين إلى مساعدات وحماية بنحو 33 مليون شخص، أي ما يزيد على ثلثي سكان البلاد.

وأضاف الحميد، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المنظمات الإنسانية تبذل جهوداً حثيثة لتلبية الاحتياجات الأساسية لملايين السودانيين، الذين يفتقرون إلى أبسط مقومات السلامة والرعاية الصحية والغذاء والمياه والمساعدات.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود الدبلوماسية والإنسانية، ليس فقط لتوفير الإغاثة العاجلة للمدنيين، بل أيضاً لضمان تقديم المساعدة في الوقت المناسب وبفعالية، داعياً الأطراف المنخرطة في الأعمال العدائية إلى احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتوفير مساحات آمنة للمدنيين، والحفاظ على البنية التحتية المدنية.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه فرق الإغاثة الإنسانية، ذكر الحميد أن التحدي الرئيس يتمثل في الوضع الأمني وما يرتبط به من صعوبة الوصول الآمن إلى السكان، مشيراً إلى أن القتال المستمر وانعدام الأمن على نطاق واسع يشكلان تحدياً لجميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهو ما يمتد غالباً من التحديات الأمنية إلى التحديات اللوجستية المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية.

وأوضح المتحدث باسم «الصليب الأحمر» أن تضرر البنية التحتية المدنية يؤدي إلى آثار فورية وتراكمية، مما يُضعف آليات التكيف المجتمعية ويؤثر بشكل كبير في الفئات الأكثر ضعفاً، مشدداً على ضرورة حماية مرافق البنية التحتية، مثل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات.

ودعا إلى توفير ممرات آمنة وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، لكي يتمكنوا من تقديم المساعدة الأساسية والوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً، موضحاً أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تواصل جهودها مع جميع الأطراف المنخرطة في الأعمال العدائية لتذكيرها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي ينص صراحة على حماية المدنيين وتيسير وصول المنظمات الإنسانية المحايدة بشكل آمن ومن دون عوائق.

وأشار الحميد إلى أن الأطراف المعنية أعلنت، في مايو 2023، التزامها الصريح بالقانون الدولي الإنساني من خلال إعلان جدة بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان، مجدداً الدعوة إلى الالتزام بهذه التعهدات من أجل حماية البنية التحتية المدنية، والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى المحتاجين من دون عوائق.