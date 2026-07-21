البحث عن عشرات المفقودين جراء فيضانات أفغانستان

بارون (وكالات)

واصلت فرق الإنقاذ في أفغانستان، أمس، البحث عن ناجين وعن جثث بين أنقاض المنازل التي دمرتها الفيضانات المفاجئة، والتي أسفرت وفقاً لبيانات السلطات، عن مقتل نحو عشرين شخصاً وفقدان أكثر من 100 آخرين، بحسب ما نقلته وكالة «أسوشيتد برس» للأنباء.

وأعلنت الهيئة الوطنية للتأهب للكوارث في أفغانستان، أمس، مقتل 23 شخصاً وإصابة 80 آخرين، وفقدان أكثر من 100، إثر اجتياح الفيضانات ولاية نورستان الواقعة في شرق البلاد، الاثنين، ما أدى إلى انهيار عدد من المباني لم يتم تحديده بعد.

وكانت مدينة بارون، عاصمة الولاية، من بين المناطق المتضررة، بحسب السلطات.

وعلى صعيد متصل، توقعت هيئة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة النقل والطيران المدني، المزيد من ظواهر الطقس القاسي، من هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف رعدية ورياح قوية مصحوبة بالغبار والرمال، وحدوث فيضانات مفاجئة في 10 من أصل 34 ولاية في البلاد.