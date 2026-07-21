«الطاقة الدولية»: وقف الحرب وفتح «هرمز» ضروريان لتجنب تدهور أمن الطاقة

جنيف (الاتحاد، وكالات)

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، أمس، إن وقف الحرب وفتح مضيق هرمز ضروريان لتجنب مزيد من التدهور في أمن الطاقة العالمي.

وأضاف بيرول في بيان نشرته الوكالة أن أي تأخير إضافي في استئناف صادرات الخليج من الغاز ينذر باستمرار شح الإمدادات لفترة أطول، ما سيؤثر على جميع المستوردين، بما في ذلك أوروبا.

وأوضح أن «تصاعد الأعمال العدائية التي تؤثر على مضيق هرمز والبنية التحتية للطاقة في المنطقة يزيد المخاوف بشأن أمن الإمدادات والغموض الذي يكتنف توقعات السوق».

وأكد أن «وقف الحرب وفتح مضيق هرمز ضروريان لتجنب مزيد من التدهور في أمن الطاقة العالمي».

ولفت إلى أن «التهديدات التي تواجه مضيق باب المندب، الذي اكتسب أهمية متزايدة بوصفه ممراً بديلاً لمضيق هرمز، تزيد حدة هذه المخاوف».

وتابع: «في الوقت الراهن، لا تزال أسواق النفط الخام تستفيد من عدة عوامل داعمة، مثل الإمدادات الكبيرة من المنتجين، إذ لا تزال هذه الإمدادات تصل إلى الأسواق العالمية عبر طرق بديلة لمضيق هرمز، إلى جانب كميات ما زالت تمر عبره».

وشدد على أنه «لا مجال للتراخي بشأن أمن النفط، في ظل تصاعد الأعمال العدائية واستمرار انخفاض المخزونات التجارية المتاحة».

وأوضح أن «أنشطة المصافي وإمدادات المنتجات لم تشهد انتعاشاً مماثلاً لانتعاش شحنات النفط الخام، ما يعني أن أسواق المنتجات النفطية المكررة، بما فيها الديزل والبنزين، تشهد شحاً أكبر بكثير من أسواق النفط الخام».

في غضون ذلك، هاجمت إيران ناقلة في مضيق هرمز في وقت مبكر أمس، ما أجبر طاقمها على مغادرة السفينة.

وأظهرت بيانات شركة «كبلر» المتخصصة في تتبع حركة الشحن أن 4 سفن فقط عبرت مضيق هرمز أمس الأول، مقارنة بـ 7 سفن في اليوم السابق، في مؤشر إلى استمرار تراجع حاد بحركة الملاحة، إذ تشهد حركة السفن عبر هرمز انخفاضاً ملحوظاً بعد عودة الاستهداف الإيراني لها.