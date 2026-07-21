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فرنسا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني

مبنى وزارة الخارجية الفرنسية في باريس - أرشيفية
22 يوليو 2026 00:56

باريس (وكالات)

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استدعت وزارة الخارجية الفرنسية القائم بالأعمال الإيراني في فرنسا، أمس، بعد اعتداء تعرّض له دبلوماسيان فرنسيان في طهران يوم الأحد، مطالبة بتسليط الضوء على الحادث ومعاقبة مرتكبيه.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إنه «بناء على طلب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو استُدعي القائم بأعمال سفارة إيران من قبل الأمين العام لوزارة الخارجية، على إثر العمل الترهيبي البالغ الخطورة الذي استهدف الدبلوماسيَّيْن».
وأضاف المتحدث: «أُبلغ بإدانتنا الحازمة لهذا الاعتداء المُدبّر والمتعمَّد».
وأضاف أن فرنسا «تنتظر من السلطات الإيرانية أن تُسلِّط الضوء على هذا الحادث، وتعاقب مرتكبيه، وأن تضمن أمن مقارنا وموظفينا، وفقاً لالتزاماتها الدولية».
وكان الوزير بارو ندد، أمس الأول، بتعرّض دبلوماسيَيْن فرنسيَيْن لـ «عمل ترهيبي بالغ الخطورة من جانب أجهزة الأمن الإيرانية، في انتهاك صارخ للحصانات الدبلوماسية التي يتمتعان بها». وقال: إن «الدبلوماسيَيْن احتُجزا من دون أي مبرر لساعات، واستُجوبَا، وتعرّض أحدهما لاعتداء قبل أن يُسمح لهما بالعودة إلى السفارة الفرنسية، حيث مكثا بأمان قبل عودتهما إلى فرنسا».

فرنسا
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