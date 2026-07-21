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الجيش اللبناني يحذِّر من عرقلة الانتشار في «المناطق التجريبية»

انتشار جنود الجيش اللبناني في قرية «زوطر الغربية» جنوب لبنان - رويترز
22 يوليو 2026 00:57

بيروت، واشنطن (الاتحاد، وكالات)

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حذَّر الجيش اللبناني من عرقلة خطوات الانتشار في «المناطق التجريبية» جنوب البلاد جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النار على مقربة من وحداته أثناء انتشارها، فيما حض الرئيس اللبناني جوزاف عون خلال لقائه نظيره الأميركي دونالد ترامب على مواصلة دعم الجيش اللبناني.  
وبدأ الجيش اللبناني، أمس، الانتشار في بلدة «زوطر الغربية» في جنوب لبنان، تطبيقاً لـ«المناطق التجريبية» بموجب اتفاق الإطار المُبرم مع إسرائيل.
وأفاد الجيش اللبناني في بيان «بدأت الوحدات العسكرية صباح الثلاثاء الانتشار في بلدة زوطر الغربية بناء على الاتصالات القائمة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان». وكان الجيش الإسرائيلي يتمركز في أطراف البلدة الواقعة في محافظة النبطية ويمنع سكانها من العودة إليها.
كما أعلن الجيش اللبناني، إطلاق القوات الإسرائيلية النار على مقربة من وحداته أثناء انتشارها في جنوب البلاد.
وقالت قيادة الجيش في بيان صحفي: «أثناء تنفيذ الوحدات العسكرية عملية الانتشار في بلدة زوطر الغربية - النبطية، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مقربة من هذه الوحدات». 
وأكدت قيادة الجيش أنّ «هذا الاعتداء من شأنه أن يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية التي تتم في إطار الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان». جاء ذلك غداة إعلان الخارجية الأميركية، الراعية للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، مباشرة تطبيق المناطق التجريبية في ثلاث بلدات، هي «زوطر الغربية وفرون وصريفا».
وتقع «فرون وصريفا» عملياً داخل المنطقة التي صنّفها الجيش الإسرائيلي منذ 18 سبتمبر بـ«منطقة أمنية»، إلا أنه لم ينشر قوات فيها، بينما تقع «زوطر الغربية» خارجها.  وتبقي إسرائيل قواتها في بلدات عدة محاذية لـ«زوطر الغربية»، بينها «زوطر الشرقية» المتداخلة معها وتلة «علي الطاهر» الاستراتيجية.
وخلال انتشار الجيش، أفاد شهود عيان عن تصاعد سحابة دخان ضخمة من بلدة مجاورة بعد دوي قوي، نجم وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، عن تفجير كبير نفذه الجيش الإسرائيلي في بلدة «كفرتبنيت».
إلى ذلك، حض الرئيس اللبناني جوزاف عون أمس، نظيره الأميركي دونالد ترامب على مواصلة دعم الجيش اللبناني مع بدء تطبيق اتفاق إطار مع اسرائيل رعته واشنطن.
وقال عون من البيت الأبيض: «علينا أن ندعم القوات المسلحة اللبنانية»، مضيفاً «من دون القوات المسلحة اللبنانية سينهار كل شيء، لا نريد هذا الأمر، اعتقد أن الرئيس ترامب لا يريد هذا الامر أيضاً».
وبموجب اتفاق الإطار، يُفترض أن يعمل الجيش اللبناني بعد انتشاره في «المناطق التجريبية» على نزع سلاح «حزب الله» منها وحظر أي وجود عسكري لأي مجموعة خارج القوى الحكومية، على أن يشكّل ذلك تجربة لانسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق أخرى.

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