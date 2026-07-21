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سوريا تعلن ضبط 226 قنبلةً كانت متجهة إلى لبنان

معبر المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان - أرشيفية
22 يوليو 2026 00:56

دمشق (الاتحاد)

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أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، أمس، ضبط  226 قنبلةً كانت متجهة إلى الأراضي اللبنانية.
وقالت الهيئة، في بيان صحفي، إن أمانة جمارك جديدة يابوس ضبطت 226 قنبلةً من نوع  «آر جي سي» كانت مخبّأةً بإحكام ضمن مخابئ سرية داخل إحدى السيارات المتجهة إلى الأراضي اللبنانية.
ونشرت الهيئة لقطات فيديو تظهر كوادرها اثناء تفتيش السيارة وإخراج القنابل المخبأة داخلها والقبض على أحد الأشخاص.
وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت، يوم الخميس الماضي، إحباط محاولة تهريب شحنة تضم أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود السورية - العراقية، كانت في طريقها إلى «حزب الله» في لبنان.
وأفادت الوزارة أنّ الجهات المختصة ضبطت الشحنة خلال محاولة إدخالها إلى الأراضي السورية، مشيرةً إلى أنّ التحقيقات الأولية أظهرت أنها كانت معدّة للعبور عبر سوريا ونقلها إلى «حزب الله» في لبنان.

سوريا
سوريا ولبنان
لبنان
الأراضي اللبنانية
وزارة الداخلية السورية
الحدود السورية العراقية
حزب الله
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