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الجيش الأميركي يعلن انتهاء جولة ضربات جوية ضد إيران

الجيش الأميركي يعلن انتهاء جولة ضربات جوية ضد إيران
22 يوليو 2026 08:27

أعلن الجيش الأمريكي اليوم، الانتهاء من أحدث غاراته ​على إيران، وذلك لليلة الحادية عشرة على التوالي.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" إن الضربات ‌استهدفت ⁠مراكز عمليات عسكرية إيرانية وقدرات ‌بحرية ⁠وحظائر طائرات ​ومرافق ⁠تخزين طائرات مسيرة وبنية تحتية ⁠لوجستية عسكرية.

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وأضافت"سنتكوم" ⁠في بيان أن هذه الغارات تهدف إلى مواصلة ⁠تقويض قدرة ​إيران ⁠على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وأشار البيان إلى أن إيران هاجمت أكثر ​من 30 ‌سفينة تجارية ​عابرة للمضيق،وعرضت ​هذه الهجمات غير ⁠المبررة حياة مئات البحارة الأبرياء للخطر، ​وقوضت حرية الملاحة.

 

المصدر: وام
إيران
الجيش الأميركي
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