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"الفاو": مستويات الجوع تتراجع عالمياً للعام الثالث على التوالي

"الفاو": مستويات الجوع تتراجع عالمياً للعام الثالث على التوالي
22 يوليو 2026 09:47

كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، عن تراجع مستويات الجوع عالمياً للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي، لكنها حذرت من أن هذا التحسن لا يزال هشًا أمام النزاعات والتغير المناخي والصدمات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته "الفاو" في مقرها بالعاصمة الإيطالية روما لإطلاق تقرير "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم "(سوفي 2026) ، بمشاركة مسؤولي الوكالات الأممية المعنية بالأمن الغذائي، الذين دعوا إلى تسريع الجهود للحفاظ على هذا التقدم.

وذكر رئيس منظمة "الفاو" شو دونيو خلال المؤتمر، ان نحو 645 مليون شخص ممن يعانون الجوع، وتصل نسبتهم إلى 7.8%، هي النسبة الأدنى المسجلة حتى الآن، وتُظهر أن الجوع ليس حتميًا، محذرًا من أن الحروب في الشرق الأوسط والمتغيرات المناخية لها تأثير واضح على تلك الأرقام.

ونوه تقرير للمنظمة إلى أن وضع قارة أفريقيا هو الأخطر، في وقت يعاني نحو 20% من سكانها نقصاً مزمناً في التغذية، لكن الصدمات المناخية ليست وحدها التي تلقي بظلالها على القارة الأفريقية رغم شدة تأثيرها، إذ تحرم النزاعات في السودان ومنطقة الساحل والكونغو الديموقراطية ملايين الأشخاص من الوصول إلى أراضيهم الزراعية أو مصادر دخلهم، بحسب التقرير.

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وإلى جانب الجوع، يعاني نحو 2.1 مليار شخص، أي 25.8% من سكان العالم من انعدام أمن غذائي متوسط أو شديد وفق التقرير الذي أشار إلى أن الغذاء قد يكون متوفرًا من حيث الكمية، إلا أنه غير منتظم أو يفتقر إلى القيمة الغذائية الكافية.

ونتيجة سوء التغذية، يعاني نحو 150 مليون طفل دون سن الخامسة من مرض التقزم مقارنة بـ 180 مليونًا في عام 2012.

ولفت تقرير "الفاو" إلى أن معدل السمنة بين البالغين يواصل الارتفاع، إذ بلغ 16.2% في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 18.6% بحلول عام 2030.

 

المصدر: وام
الفاو
منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)
الجوع
مكافحة الجوع
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