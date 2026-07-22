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الجزائر تنفذ عمليات إجلاء وتكثف الجهود لاحتواء حرائق الغابات

جانب من جهود مكافحة حرائق الغابات في منطقة جبلية بمحافظة بويرة
22 يوليو 2026 10:14

قال وزير الداخلية الجزائري السعيد سعيود اليوم الأربعاء، إن السلطات أجلت أكثر من 100 مريض من مستشفى سرايدي بولاية عنابة 500 كلم شرق العاصمة الجزائرية ، بعد وصول حرائق الغابات إلى محيطه، مؤكدا أن العملية تمت من دون تسجيل خسائر بشرية.

وأضاف سعيود، خلال زيارة للمناطق المتضررة من الحرائق، أن المرضى نقلوا إلى مستشفى البوني بالتنسيق بين السلطات المحلية والطواقم الطبية والأجهزة الأمنية والحماية المدنية، مشيرا إلى أن حالتهم الصحية مستقرة.

وقال الوزير إن التقييم الأولي للأضرار يشير إلى احتراق عشرات المنازل، بينما تتواصل عمليات إحصاء الخسائر.

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وأضاف أن الرئيس عبد المجيد تبون أصدر تعليمات بالإسراع في استكمال عملية الجرد تمهيدا لتعويض المتضررين وإعادة بناء وتجهيز مساكنهم.

وأشار سعيود إلى أن تدخل فرق الحماية المدنية والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية، إلى جانب مساهمة السكان، حال دون وقوع خسائر في الأرواح رغم اتساع رقعة الحرائق التي شهدتها منطقة سرايدي.

المصدر: وكالات
الجزائر
حرائق الغابات
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