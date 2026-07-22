اليونان تشهد اليوم الأشد حراً في 2026

من المتوقع أن تشهد اليونان الأربعاء اليوم الأشد حرا لهذه السنة، مع توقع خبراء الأرصاد الجوية بأن تصل الحرارة في البلاد إلى 43 درجة مئوية.

ونتيجة لذلك، وُضع إقليم أتيكا الذي يضم مدينة أثينا، وإقليم وسط اليونان، وشبه جزيرة بيلوبونيز للمرة الأولى هذا الصيف في حالة تأهب قصوى لمواجهة خطر اندلاع حرائق الغابات، بحسب النشرة الطارئة الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية اليونانية.

وحذر وزير أزمة المناخ والحماية المدنية إيفانغيلوس تورناس من أن الأربعاء سيكون "شديد الخطورة"، داعيا إلى توخي أقصى درجات الحذر.

وتابع عقب اجتماع لأجهزة الحماية المدنية الثلاثاء "أدعو كل مواطن إلى الالتزام بتعليمات السلطات وتجنب أي أعمال قد تتسبب في اندلاع حرائق".

وفي مواجهة المخاطر الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، منعت وزارة العمل في تعميم رسمي العمل في الأماكن المكشوفة بين الساعة 13:00 و17:00 بالتوقيت المحلي في المناطق المعرضة للخطر.

وفي حال عدم الالتزام بفترة التوقف الإلزامية هذه، يحق لمفتشية العمل فرض غرامة قدرها 2000 يورو عن كل عامل على الشركة المخالفة.

ويأتي هذا في وقت تأخرت اليونان في تسجيل هذا الارتفاع في درجات الحرارة. ووفقا لموقع "ميتيو" اليوناني، فإن هذه هي المرة الثالثة فقط منذ عام 2011 التي تتجاوز فيها الحرارة 40 درجة في موعد متأخر كهذا.



