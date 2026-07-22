ارتفاع حصيلة وفيات فيروس"إيبولا" في الكونغو

ارتفع عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية إلى 1001، طبقا لآخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وفي حين سجلت جمهورية الكونغو الديموقراطية 999 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند وفاتين و20 إصابة، بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشطة، بحسب تقرير المنظمة المؤرخ في 20 يوليو.

وخلال الخمسين عاما الماضية، اودى فيروس ايبولا بحياة أكثر من 15 ألف شخص في القارة الافريفية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد اعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لاول اختبار تشخيص جزيئي للكشف عنها.

والأسبوع الماضي، أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة لقاح ChAdOx1، بقيادة جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة.

من جهته، حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية بمنظمة الصحة العالمية تييرنو بالديه خلال مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء في جنيف من أن الوباء "لا يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراته".



