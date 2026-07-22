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ارتفاع حصيلة انهيار نفق في الهند إلى 20 قتيلاً

أرشيفية
22 يوليو 2026 19:05

ارتفعت حصيلة انهيار نفق في مشروع للطاقة الكهرومائية قيد الإنشاء في شمال شرق الهند إلى 20 قتيلاً على الأقل، وفق ما أفاد مسؤولون الأربعاء.
وقعت الحادثة الاثنين في مقاطعة نامتشي بولاية سكيم الواقعة في جبال الهيمالايا، حيث كان العمال يشقون نفقاً لمشروع طاقة كهرومائية على نهر تيستا.
وأوضح مسؤولون إن تشبّع الموقع بالمياه وتسرب غاز الميثان من التكوينات الصخرية تحت الأرض يعيقان جهود الإنقاذ.
شهدت المنطقة أمطاراً موسمية غزيرة في الأيام الأخيرة.
وعلى الرغم من أنّ مواقع مشاريع البنية التحتية الكبرى تشهد حوادث متكررة في الهند، إلا أنّ الخبراء البيئيين يحذرون من أنّ التوسع في مشاريع التنمية في جبال الهيملايا ساهم في مفاقمة تلك الكوارث.

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