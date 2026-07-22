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الاتحاد الأوروبي يوافق على مشاركة بريطانيا في برنامج دعم أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يوافق على مشاركة بريطانيا في برنامج دعم أوكرانيا
22 يوليو 2026 19:11

وافق الاتحاد الأوروبي على مشاركة المملكة المتحدة في برنامج قرض دعم أوكرانيا البالغ 90 مليار يورو، والمخصص لتلبية الاحتياجات الدفاعية والاقتصادية العاجلة لكييف خلال عامي 2026 و2027.

ويتيح هذا القرار لأوكرانيا استخدام التمويل لشراء منتجات عسكرية من الشركات البريطانية، إلى جانب نظيراتها في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية والشركاء المعتمدين.

ويتضمن البرنامج التمويلي تخصيص 60 مليار يورو لتعزيز القدرات الدفاعية والصناعات العسكرية الأوكرانية، في حين خُصصت 30 مليار يورو لدعم الموازنة والاقتصاد.

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وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الخارجية والتجارة الأيرلندية هيلين ماكنتي، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن هذه الموافقة تعكس الالتزام المشترك بين الجانبين بمواصلة تقديم الدعم لكييف.

ويأتي هذا الإجراء عقب توقيع اتفاقية المساهمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في 13 يوليو الجاري، بانتظار الاعتماد الرسمي من مجلس الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة ليدخل حيز التنفيذ.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي صرف بالفعل 8.1 مليار يورو من البرنامج، منها 4.9 مليار للإنفاق الدفاعي و3.2 مليار لدعم الموازنة، مع توقعات بصرف 28.3 مليار يورو إضافية لصالح كييف خلال العام الجاري 2026.

المصدر: وام
الاتحاد الأوروبي
أوكرانيا
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