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5700 وفاة إضافية جراء موجة الحر التاريخية في فرنسا

5700 وفاة إضافية جراء موجة الحر التاريخية في فرنسا
22 يوليو 2026 23:12

أعلنت الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا أن البلاد شهدت  5700 حالة وفاة أكثر من المعتاد خلال موجة الحر التاريخية في يونيو الماضي، مما يرفع بشكل حاد تقديراتها للحصيلة التي يخشى الوصول لها جراء درجات الحرارة القياسية غير المسبوقة.
وقالت الوكالة الفرنسية إن المناطق التي ضربتها موجة الحر في الفترة من 17 يونيو إلى 2 يوليو سجلت 21 ألفاً و674 حالة وفاة لجميع الأسباب.
وأضافت أنه بدون موجة الحر، كان من المتوقع أن تشهد تلك المناطق نفسها عدداً أقل بكثير من الوفيات، أو 15 ألفاً و 910 حالات، بناء على النمذجة الإحصائية باستخدام بيانات من السنوات السابقة.
وقالت إن الفارق بين الوفيات المتوقعة والفعلية - وهو إجمالي 5764 حالة - يعتبر بالتالي وفيات "إضافية" خلال موجة الحر.
وأضافت أن معدل الوفيات الإضافية، بنسبة زيادة بلغت 36% عن الوفيات المتوقعة عادة، كان الأعلى في أي موجة حر منذ عام 2003. وكانت موجة حر تاريخية في ذلك العام قد تسببت في وفاة نحو 15 ألف شخص في فرنسا.
وسجلت فرنسا أشد أيامها حرارة على الإطلاق يومي 24 و25 يونيو من هذا العام - بمتوسط وطني بلغ 30 درجة مئوية - بالإضافة إلى درجات حرارة قياسية ليلاً وذروة درجات حرارة ارتفعت إلى ما يزيد بكثير عن 40 درجة مئوية في أماكن عديدة.

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وتعد منطقة باريس الأكثر تضرراً على ما يبدو، حيث سجلت 1999 حالة وفاة غير متوقعة - أزيد بنحو 80% عما كان متوقعاً في حالة عدم وجود موجة حر.

 

المصدر: وكالات
فرنسا
موجة حر
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