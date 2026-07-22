«البنتاغون»: 37.5 مليار دولار تكلفة العمليات العسكرية ضد إيران

واشنطن (وام)

أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، أمس، أن تكلفة العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران بلغت حتى الآن 37.5 مليار دولار.

جاء كلام هيغسيث خلال جلسة استماع أمام الكونغرس شارك فيها رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية دان كاين، وتمحورت حول طلب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحصول على تمويل إضافي بقيمة 67 مليار دولار للمساعدة في تغطية تكاليف العمليات ضد إيران وتجديد المخزونات العسكرية الحيوية، بالإضافة إلى طلب تمويل بقيمة 1.5 تريليون دولار لعمليات وزارة الحرب في السنة المالية المقبلة.