الخميس 23 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

لبنان: حشد الجهود لتأمين انسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب

نواف سلام يضع العلم اللبناني في شارع متضرر بقرية زوطر الغربية الجنوبية (أ ف ب)
23 يوليو 2026 01:00

زوطر الغربية (لبنان)

أخبار ذات صلة
الجيش اللبناني يحذِّر من عرقلة الانتشار في «المناطق التجريبية»
الأمم المتحدة: لا مكان آمناً للفلسطينيين في غزة

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أمس، من بلدة زوطر الغربية، غداة انتشار الجيش اللبناني فيها، أن بيروت ستواصل حشد الجهود كافة من أجل تأمين انسحاب اسرائيلي كامل من جنوب البلاد، بموجب الاتفاق الإطار الذي وقعه البلدان.
جاء ذلك، غداة تشديد رئيس الجمهورية جوزاف عون، خلال لقائه نظيره الأميركي، دونالد ترامب في البيت الأبيض، على الحاجة الملحة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن ذلك يشكل خطوة أساسية لترسيخ الاستقرار وتمكين الدولة اللبنانية من بسط سيادتها الكاملة بقواها الذاتية.
وأكد الرئيس اللبناني أن نزع سلاح «حزب الله» ممكن إذا كنا صادقين بشأن ما يتطلبه الأمر فعلاً، أي إزالة الاحتلال الإسرائيلي وتولّي الجيش اللبناني السيطرة الكاملة وبرنامج إعادة إعمار تديره الدولة وحدها.
وقال سلام بعد غرسه العلم اللبناني في ساحة زوطر الغربية، التي وصلها صباح أمس بمواكبة من الجيش: «سنواصل حشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية من أجل تأمين الانسحاب الكامل من كامل الأراضي اللبنانية».
وكان الجيش اللبناني أعلن في وقت سابق الثلاثاء أن وحداته العسكرية أتمت انتشاره داخل بلدة زوطر الغربية بمحافظة النبطية، جنوب البلاد وأجرت مسحاً هندسياً فيها بالتنسيق اللازم مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان.
وندد الجيش اللبناني بإطلاق القوات الإسرائيلية النيران على مقربة من عناصره خلال انتشارهم، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق «طلقات تحذيرية في الهواء» بعد دخول جنود لبنانيين منطقة لم تكن «جزءاً من المنطقة التجريبية».
وبموجب الاتفاق الإطار، يُفترض أن يعمل الجيش اللبناني بعد انتشاره في «المناطق التجريبية» على نزع سلاح «حزب الله» منها وحظر أي وجود عسكري لأي مجموعة خارج القوى الحكومية، على أن يشكّل ذلك تجربة لانسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق أخرى.
وأوضح سلام في كلمته أنه بالتوازي مع استكمال انتشار الجيش، سنواصل فتح الطرق، وإزالة الركام، وتأمين الخدمات الأساسية، بما يتيح لأهلنا العودة بأمان وكرامة إلى بيوتهم وقراهم، مشدداً على أن عودة الحياة إلى الجنوب هدف وطني تلتزم به الدولة، وأصدق تعبير عن وحدة لبنان وسيادته.
وعاد أكثر من 700 ألف نازح، وفق الأمم المتحدة، الى منازلهم خلال الأسابيع الأخيرة، من إجمالي أكثر من مليون فروا من مناطقهم إثر اندلاع الحرب بين «حزب الله» واسرائيل.
وصباح أمس، انتظر العشرات من السكان النازحين عند تخوم زوطر الغربية للسماح بدخولهم.  وأمس الأول، دعا الجيش الأهالي لعدم التوجه إليها «ريثما يستقر الوضع الأمني».
الى ذلك، أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، أمس، أن بلاده ستستضيف جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان، بوساطة أميركية، في الرابع من أغسطس المقبل.
وقال تاياني أمام البرلمان: «سنستضيف جلسة حوار أخرى بين لبنان وإسرائيل في الرابع من أغسطس»، وذلك عقب جولة محادثات بين وفدين من البلدين في روما الأسبوع الماضي أتاحت تحقيق تقدم ملموس في تحديد المناطق التجريبية الأولية.
في الأثناء، واصل الجيش الإسرائيلي، أمس، تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. ونفّذت طائرة مسيَّرة إسرائيلية غارة على بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان، واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي مرتفع علي الطاهر في أطراف البلدة بشكل متقطع، حسب «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية.

لبنان
لبنان وإسرائيل
أزمة لبنان
جنوب لبنان
الأزمة اللبنانية
إسرائيل
نواف سلام
الحكومة اللبنانية
رئيس الحكومة اللبنانية
الجيش اللبناني
آخر الأخبار
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: قصف منشآت مدنية إيرانية مقابل كل هجوم في «هرمز»
23 يوليو 2026
نواف سلام يضع العلم اللبناني في شارع متضرر بقرية زوطر الغربية الجنوبية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: حشد الجهود لتأمين انسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب
23 يوليو 2026
سفينتان في مضيق هرمز - رويترز
الأخبار العالمية
«البنك الدولي»: تصاعد حرب إيران يقلص النمو العالمي
23 يوليو 2026
أحد الميادين بالعاصمة السورية دمشق (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا رهن بفاعلية المؤسسات
23 يوليو 2026
بيت هيغسيث
الأخبار العالمية
«البنتاغون»: 37.5 مليار دولار تكلفة العمليات العسكرية ضد إيران
23 يوليو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©