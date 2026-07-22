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أميركا.. العاصفة الاستوائية "بيرثا" تصل إلى اليابسة جنوبي لويزيانا

أميركا.. العاصفة الاستوائية "بيرثا" تصل إلى اليابسة جنوبي لويزيانا
23 يوليو 2026 00:05

وصلت العاصفة الاستوائية "بيرثا" إلى اليابسة جنوبي ولاية لويزيانا الأميركية، اليوم الأربعاء، مصحوبة برياح عاتية، بعيدة عن مركزها، بعدما تسببت في إغلاق شواطي من شمال غربي فلوريدا إلى مسيسيبي.

وقال مركز الأعاصير الوطني الذي يتخذ من ميامي مقراً له إن الإعصار بيرثا وصل إلى اليابسة في مقاطعة سانت برنار باريش حوالي 65 كيلومتراً شرق نيو أورليانز و72 كيلومتراً جنوب غربي بيلوكسي، بولاية ميسيسيبي.

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وذكر مركز الأعاصير الوطني أن التحذير من هبوب عاصفة استوائية على طول ساحل الخليج يشمل نيو أورليانز وبحيرة بونتشارترين.

المصدر: وكالات
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