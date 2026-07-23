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وفيات "إيبولا" في أفريقيا تتجاوز 1000 حالة والإصابات ترتفع

أرشيفية
23 يوليو 2026 09:41

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي مرض "إيبولا" في أفريقيا ألف حالة، بعدما ارتفع إجمالي الوفيات في جمهورية الكونغو الديموقراطية وأوغندا إلى 1001 وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديموقراطية تسجيل 2473 إصابة مؤكدة، بينها 999 وفاة حتى 20 يوليو، فيما أكدت أوغندا تسجيل 20 إصابة بينها حالتا وفاة.

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وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلدين إلى 2493 حالة، منذ إعلان تفشي المرض في شرق الكونغو الديموقراطية في 15 مايو، قبل امتداده إلى أربع مقاطعات أخرى مع استمرار علاج أو عزل 737 مريضا وتعافي 482 شخصا.

المصدر: وكالات
فيروس إيبولا
إيبولا
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