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موجة حر شديدة تجتاح اليابان

أشخاص يحملون مظلات للاحتماء من حرارة الشمس في طوكيو
23 يوليو 2026 09:49

سجلت طوكيو أعلى عدد من حالات دخول المستشفيات المرتبطة بالحرارة في يوم واحد منذ عام 2010، مع حالة وفاة واحدة وأربعة أشخاص في حالة حرجة، وفق ما أعلنت خدمات الطوارئ الخميس، في ظل موجة حر شديدة تجتاح اليابان.
وأفاد عناصر الإطفاء في العاصمة اليابانية أن 453 شخصا نُقلوا إلى المستشفيات الأربعاء في مختلف أنحاء محافظة طوكيو، وهو رقم قياسي منذ بدء تسجيل البيانات عام 2010، وأن انتشار خدمات الطوارئ بلغ مستوى لم يُشهد له مثيل منذ 63 عاما على الأقل.
وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء، اليوم الخميس "ندعو أفراد العامة إلى شرب كميات كافية من الماء واستخدام مكيفات الهواء".
وأضاف "يبدو أن عدد المرضى قد ازداد مع ارتفاع درجات الحرارة. فقد شهدنا أمس (الأربعاء) وقبله زيادات ملحوظة".
كما استجاب عناصر الإطفاء في طوكيو لـ3612 بلاغا الأربعاء، وهو رقم قياسي منذ بدء تسجيل البيانات عام 1963، وفق ما ذكره متحدث باسم الإدارة.
شهدت مدن عدة في وسط اليابان درجات حرارة مرتفعة تجاوزت 40 درجة مئوية هذا الأسبوع، وهي ظاهرة أطلقت عليها وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اسم "كوكوشوبي"، وهو مصطلح جديد يُترجم إلى "يوم شديد الحرارة".
ووفق العلماء، فإن تغير المناخ يزيد من تواتر موجات الحر الشديدة وشدتها في اليابان وغيرها من المناطق.
شهدت البلاد العام الماضي أحرّ صيف في تاريخها إذ سُجّلت أعلى درجة حرارة على الإطلاق في اليابان، حيث بلغت 41.8 درجة مئوية في 5 أغسطس 2025 في مدينة إيساكي شمال طوكيو.

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المصدر: وكالات
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