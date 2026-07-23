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وفاة 41 شخصاً بفيضانات شمال شرق الهند

وفاة 41 شخصاً بفيضانات شمال شرق الهند
23 يوليو 2026 16:00

تسببت فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة شهدتها ولاية أسام في شمال شرق الهند خلال الأيام الأخيرة، في وفاة 41 شخصا على الأقل، بحسب أحدث حصيلة أصدرتها السلطات المحلية الخميس.
وقال رئيس وزراء الولاية هيمانتا بيسوا سارما، في منشور عبر وسائل التواصل "لقد خسرنا حتى الآن 41 روحا عزيزة، وجرفت مياه الفيضانات آلافا من رؤوس المواشي".
وأضاف "تسببت أمطار غزيرة في المناطق المرتفعة، بالإضافة إلى أمطار غزيرة جدا في بعض المناطق (أعلى بأربع مرات من المعدل الاعتيادي) في غمر قرى لم تشهد أضرار مماثلة حديثا".
وأكد هيمانتا بيسوا سارما أن عناصر الإنقاذ تواصل عملها الخميس للبحث عن المفقودين، مشيرا إلى أن وزارته أنشأت 150 مخيما لإيواء نحو 30 ألف شخص متضرر.
وقالت وزارته مساء الأربعاء إن إجمالي عدد المتضررين في الولاية تجاوز 500 ألف شخص، موزعين على 872 قرية. كما تدخل الجيش أيضا لإمداد بعض المناطق المعزولة.
وتتزايد الفيضانات والانهيارات الأرضية خلال موسم الرياح الموسمية الصيفية (بين يونيو وسبتمبر) في الهند. ويقول العلماء إنّ التغير المناخي يفاقم حدتها ويعزز تكرار حدوثها.

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