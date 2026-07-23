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روسيا تحذّر من استمرار تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا

لقاء لافروف وروبيو على هامش اجتماع رابطة (آسيان) في الفلبين
23 يوليو 2026 17:22

حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من استمرار الدول الغربية في إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، معتبر أن ذلك أمر "غير مقبول"، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان.
جاء ذلك خلال اجتماع بين لافروف ونظيره الأميركي ماركو روبيو عُقد في العاصمة الفلبينية مانيلا. 
وكان هذا أول لقاء بين روبيو ولافروف منذ سبتمبر 2025، وعُقد على هامش اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في الفلبين.
وجلس روبيو، الذي حل ضيفا على اجتماع آسيان، ولافروف حول طاولة قبل دخول الصحافيين إلى القاعة ولم يدليا بأي تصريحات بعدها.
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزيرين "بحثا العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا وضرورة وضع حد للحرب بين روسيا وأوكرانيا".
في المقابل، أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن لافروف، خلال مناقشته ملف أوكرانيا مع روبيو، "شدد على أن استمرار إمداد نظام كييف بالأسلحة أمر غير مقبول".
كما ندد بـ "السياسة التي تزعزع الاستقرار، والتي تنتهجها الدول الأوروبية التي تصر على السعي لإلحاق +هزيمة استراتيجية+ بروسيا"، بحسب المصدر ذاته.
وجدد لافروف التأكيد على أن "الجانب الروسي مستعد لتسوية سياسية دبلوماسية للنزاع" الذي اندلع في فبراير 2022.
كما تطرق النقاش إلى التصعيد في الشرق الأوسط، وفق وزارة الخارجية الروسية. 

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