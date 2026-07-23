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ترامب يحذّر جماعة الحوثي وإيران من "عقاب عسكري كبير"

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
23 يوليو 2026 20:57

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، جماعة الحوثي وإيران بـ"عقاب عسكري كبير" بعدما نفّذت الجماعة ضربات بالصواريخ والمسيّرات استهدفت سفينة في البحر الأحمر.
وقال ترامب، على منصته "تروث سوشال": "سيُفرض عقاب عسكري كبير على إيران، وبالطبع على الحوثيين أنفسهم"، إذا شنّوا مزيدا من الهجمات.
وأعرب ترامب عن "خيبة أمل كبيرة" إزاء الحوثيين الذين قال إنهم كانوا "يتصرّفون حتى الآن بمهنية وذكاء"، بعد الضربات الأميركية التي استهدفتهم في العام الماضي، وخلال التصعيد الذي بدأ في فبراير الماضي.
وأكدت وسائل إعلام رسمية سعودية، اليوم الخميس، تعرّض سفينة تابعة لشركة محلية للاستهداف في البحر الأحمر.

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المصدر: وكالات
دونالد ترامب
جماعة الحوثي
إيران
البحر الأحمر
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