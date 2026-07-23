الجيش اللبناني: ضرورة تأمين عودة الأهالي إلى الجنوب

شدّد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، اليوم الخميس، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودة آمنة للأهالي إلى جنوب لبنان.

جاء ذلك خلال تفقّد قائد الجيش الوحدات العسكرية المنتشرة في بلدة زوطر الغربية "حيث اطّلع على التدابير المتَّخَذة والمهمات التي يجري تنفيذها، رغم الصعوبات المتعددة"، بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني.

كان الجيش اللبناني قد بدأ، صباح أول أنس الثلاثاء، عملية انتشار في بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان، بناء على الاتصالات القائمة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، في إطار خطة المناطق التجريبية، الواردة في اتفاق الإطار الذي وقّع عليه لبنان وإسرائيل في واشنطن في 26 يونيو الماضي.

كان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام قد زار، أمس الأربعاء، بلدة زوطر الغربية، غداة انتشار الجيش اللبناني فيها.

وأكد سلام أن بيروت ستواصل "حشد" كل الجهود من أجل تأمين انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب البلاد، بموجب الاتفاق الإطار الذي وقعه البلدان.

جاء ذلك غداة تشديد رئيس الجمهورية جوزيف عون، خلال لقائه نظيره الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض "على الحاجة الملحة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية"، مؤكدا أن ذلك "يشكل خطوة أساسية لترسيخ الاستقرار وتمكين الدولة اللبنانية من بسط سيادتها الكاملة بقواها الذاتية".