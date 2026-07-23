عاصفة تقترب من حدود ولايتي تكساس ولويزيانا

وصلت العاصفة الاستوائية "بيرثا"، اليوم الخميس، إلى اليابسة للمرة الثانية قرب الحدود بين ولايتي تكساس ولويزيانا في الولايات المتحدة.

وتوقع المركز الوطني الأميركي للأعاصير أن يضعف الإعصار "بيرثا" بسرعة بعد وصول مركزه إلى اليابسة بعد ظهر اليوم، على بعد نحو 115 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من مدينة جالفستون بولاية تكساس.

وأوضح خبراء الأرصاد أن من المحتمل حدوث هبات عاصفة على طول أجزاء من الساحل، إلى جانب فيضانات مفاجئة محدودة، إلا أنه من المتوقع أن يفقد الإعصار قوته بسرعة فوق اليابسة.

ولم ترد تقارير عن وقوع وفيات أو أضرار كبيرة منذ تشكل إعصار "بيرثا" يوم الاثنين جنوب ولاية فلوريدا الأميركية.

كان الإعصار قد وصل إلى اليابسة للمرة الأولى، أمس الأربعاء، أثناء مروره بمحاذاة ساحل ولاية لويزيانا جنوب غربي مدينة نيو أورلينز.