الكويت: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات قادمة من إيران

قالت رئاسة الأركان العامة للجيش في الكويت إن الدفاعات الجوية تصدت، مساء اليوم، لصواريخ وطائرات مسيرة إثر هجمات إيرانية عدوانية.

وأضافت رئاسة الأركان، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أن "أصوات الانفجارات إن سُمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".

وأوضحت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي "ندعو الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".

كان العميد محمد الغريب المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام في الكويت أكد أن فرق إطفاء "تمكنت من السيطرة على حريق اندلع بمنفذ العبدلي الحدودي شمال البلاد بعد استهدافه بطائرات مسيّرة معادية".

وأكد الغريب، في بيان لقوة الإطفاء العام نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) "عدم تسجيل أي إصابات بشرية واقتصار الخسائر على الماديات".