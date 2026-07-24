الجمعة 24 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إسبانيا تعلن حالة طوارىء وطنية في مدريد جراء حرائق الغابات

إسبانيا تعلن حالة طوارىء وطنية في مدريد جراء حرائق الغابات
24 يوليو 2026 08:36

أعلنت إسبانيا، في وقت متأخر الخميس، حالة طوارئ وطنية في منطقة مدريد ومقاطعة "أفيلا" القريبة من العاصمة، في أعقاب خروج حرائق غابات عن السيطرة.

ويهدف هذا الإجراء الذي أعلنته وزارة الداخلية إلى تسريع حشد الموارد لمكافحة الحرائق، كما يضع مسؤولية التعامل مع الأزمة في عهدة وحدة عسكرية للطوارئ.

وتم إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص خلال الأيام الأخيرة من مختلف أنحاء منطقة مدريد، حيث تشتعل عدة حرائق غابات في آن واحد.

أخبار ذات صلة
بطل العالم يخضع لعملية جراحية
إسبانيا تكافح أحد أكبر حرائق الغابات في تاريخها

وأمرت السلطات الإسبانية الخميس 3500 شخص بمغادرة منازلهم في بلدة تقع غربي العاصمة مدريد، بعدما خرجت حرائق الغابات عن السيطرة.

وأفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن الحريق الذي اندلع الخميس في "أفيلا" ينتشر بشكل كبير، وقد صدرت أوامر للسكان في بلديات "بورغوهوندو" و"إل تييمبلو" و"نافالوينغا" بالبقاء داخل منازلهم. كما تم إجلاء 1500 شخص من مجمع للسياحة الريفية ومجمع سكني في منطقة إل تييمبلو بسبب الزحف السريع للنيران.

أمّا الحريق الأكبر، فيستعر في الجهة المقابلة لمدريد، وتحديدا في مقاطعة "غوادالاخارا" على مسافة نحو 100 كيلومتر شمالي العاصمة، وقد أتى على 32 ألف هكتار منذ اندلاعه .

المصدر: وام
إسبانيا
حرائق
حرائق الغابات
آخر الأخبار
أنكالايف وغوسكوف يتصدران نزالات «يو إف سي» في العودة المرتقبة إلى أبوظبي
الرياضة
أنكالايف وغوسكوف يتصدران نزالات «يو إف سي» في العودة المرتقبة إلى أبوظبي
اليوم 13:00
إطلاق صافرات الإنذار مجدداً في البحرين
الأخبار العالمية
إطلاق صافرات الإنذار مجدداً في البحرين
اليوم 12:19
الصحافة العالمية: بوجاتشار شخصية أسطورية تغير خريطة الدراجات الاحترافية
الرياضة
الصحافة العالمية: بوجاتشار شخصية أسطورية تغير خريطة الدراجات الاحترافية
اليوم 12:15
تعاون بين «عجمان للتحكيم» والمعهد العالي للتدريب القانوني
اقتصاد
تعاون بين «عجمان للتحكيم» والمعهد العالي للتدريب القانوني
اليوم 12:08
حميد بن راشد النعيمي
علوم الدار
حميد بن راشد يُصدر مرسوماً أميرياً بتعيين شهاب أحمد آل علي مديراً عاماً لجهاز عجمان للمحاسبة
اليوم 12:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©