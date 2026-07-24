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الجيش الأميركي يعلن انتهاء أحدث غاراته على إيران

الجيش الأميركي يعلن انتهاء أحدث غاراته على إيران
24 يوليو 2026 08:50

أعلن الجيش الأميركي في وقت مبكر صباح اليوم، أنه أنهى أحدث غاراته على إيران لليلة الثالثة عشرة على التوالي، مستهدفاً مرافق طائرات مسيرة ومواقع للمراقبة الساحلية وغيرها.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أنه تم استهداف مراكز قيادة عسكرية إيرانية، ومنشآت لتخزين الطائرات المُسيّرة، وشبكات اتصالات، ومواقع للمراقبة الساحلية، وقدرات بحرية، وذلك بهدف تقليص التهديد الذي تشكله إيران على الملاحين المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.

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وأكدت القيادة المركزية الأميركية أن الممر المائي الدولي لا يزال مفتوحاً أمام حركة الملاحة رغم الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران ،مشددة على أن السفن التجارية تواصل الإبحار بحرية عبر المضيق بدعم عسكري أميركي.

المصدر: وام
إيران
الجيش الأميركي
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