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ارتفاع حصيلة ضحايا غرق عبارة قبالة ساحل غويانا إلى 72 قتيلاً

ارتفاع حصيلة ضحايا غرق عبارة قبالة ساحل غويانا إلى 72 قتيلاً
24 يوليو 2026 08:54

ارتفعت حصيلة ضحايا غرق عبارة حكومية قبالة ساحل غويانا إلى 72 قتيلاً، مع انتشال المزيد من الجثث في وقت يكافح فيه فريق متعدد الجنسيات لانتشال العبارة المغمورة جزئياً.

ومن بين ما يقدر بـ 179 شخصاً كانوا على متن العبارة، تم إنقاذ 76 شخصاً، وتقدر الحكومة أن 100 شخص ربما لاقوا حتفهم في الحادث، مما يجعله أسوأ مأساة بحرية مسجلة في تاريخ هذه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

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وقال رئيس الوزراء مارك فيليبس في وقت متأخر من يوم الخميس إن الطواقم وسعت منطقة البحث ومصممة على العثور على جميع من كانوا على متنها حتى يتمكن ذووهم من دفنهم بكرامة.

المصدر: وام
غرق
غرق عبارة
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