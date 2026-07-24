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6 مرشحين يعرضون رؤيتهم لخلافة الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش

6 مرشحين يعرضون رؤيتهم لخلافة الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش
24 يوليو 2026 09:20

استعرض ستة مرشحين يتنافسون لخلافة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أولوياتهم في مناظرة ذات طابع تلفزيوني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأجاب المرشحون على أسئلة حول التحديات التي تواجه الأمم المتحدة، بما في ذلك المأزق الذي يواجهه مجلس الأمن، والضغوط المالية، والعدد المتزايد من الأزمات الدولية.

والمرشحون المعلنون هم الأرجنتيني رافائيل جروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والرئيس السنغالي السابق ماكي سال، والدبلوماسية الكوستاريكية ريبيكا جرينسبان، وسفيرة جويانا لدى الأمم المتحدة كارولين رودريجيز بيركيت، والرئيسة التشيلية السابقة ميشيل باشيليت، والرئيسة السابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فيرناندا إسبينوسا من الإكوادور.

ولم يحدد الدبلوماسيون ومراقبو الأمم المتحدة بعد مرشحاً مفضلاً بشكل واضح، ولا يزال بإمكان مرشحين إضافيين دخول السباق.

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وسيصوت مجلس الأمن الدولي أولاً على توصية بمرشح، مع قدرة أعضائه الخمسة الدائمين - الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - على حجب أي ترشيح باستخدام حق النقض (الفيتو) ، ثم تصوت الجمعية العامة لتأكيد التوصية، وهي خطوة تعتبر عادة شكلية.

ويترك جوتيريش، منصبه في نهاية العام الجاري بعد خدمته للحد الأقصى البالغة ولايتين.

ومن المقرر أن يجري مجلس الأمن أول الاقتراعات الاستطلاعية غير الرسمية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

المصدر: وام
جوتيريش
الأمم المتحدة
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