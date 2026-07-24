الجمعة 24 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مدغشقر تسجل 3022 إصابة و20 وفاة بـ"جدري القردة"منذ ديسمبر الماضي

مدغشقر تسجل 3022 إصابة و20 وفاة بـ"جدري القردة"منذ ديسمبر الماضي
24 يوليو 2026 09:43

أعلنت وزارة الصحة العامة في مدغشقر ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "إم بوكس" (جدري القردة) إلى 3022 حالة، بينها 20 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 2114 حالة، وذلك منذ تسجيل أول إصابة في ديسمبر 2025.

وأوضحت الوزارة أن مقاطعة "تواماسينا" شرقي البلاد لا تزال تسجل أعلى عدد من الإصابات، مستحوذة على 40% من إجمالي الحالات المؤكدة، تليها مقاطعة "تاولاغنارو" جنوب شرقي البلاد بنسبة 12%.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مدغشقر بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

وللحد من انتشار المرض، كثفت السلطات إجراءات الترصد الوبائي والتوعية، ووسعت حملات التطعيم في المناطق الأكثر تضرراً، إلى جانب تعزيز فحص الحالات المشتبه بها وإدارتها وتتبع المخالطين.

وفي إطار دعم الاستجابة الوطنية، تسلمت مدغشقر خلال يوليو الجاري دفعة ثانية تضم 30 ألف جرعة من لقاح "إم بوكس"، مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، لتطعيم الفئات الأكثر عرضة للخطر، وفي مقدمتها العاملون الصحيون في الخطوط الأمامية، والمصابون بفيروس نقص المناعة البشرية، والمخالطون لحالات مؤكدة.

المصدر: وام
جدري القرود
مدغشقر
آخر الأخبار
أنكالايف وغوسكوف يتصدران نزالات «يو إف سي» في العودة المرتقبة إلى أبوظبي
الرياضة
أنكالايف وغوسكوف يتصدران نزالات «يو إف سي» في العودة المرتقبة إلى أبوظبي
اليوم 13:00
إطلاق صافرات الإنذار مجدداً في البحرين
الأخبار العالمية
إطلاق صافرات الإنذار مجدداً في البحرين
اليوم 12:19
الصحافة العالمية: بوجاتشار شخصية أسطورية تغير خريطة الدراجات الاحترافية
الرياضة
الصحافة العالمية: بوجاتشار شخصية أسطورية تغير خريطة الدراجات الاحترافية
اليوم 12:15
تعاون بين «عجمان للتحكيم» والمعهد العالي للتدريب القانوني
اقتصاد
تعاون بين «عجمان للتحكيم» والمعهد العالي للتدريب القانوني
اليوم 12:08
حميد بن راشد النعيمي
علوم الدار
حميد بن راشد يُصدر مرسوماً أميرياً بتعيين شهاب أحمد آل علي مديراً عاماً لجهاز عجمان للمحاسبة
اليوم 12:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©