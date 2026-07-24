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زلزالا فنزويلا يخلفان أضراراً بنحو 20 مليار دولار

زلزالا فنزويلا يخلفان أضراراً بنحو 20 مليار دولار
24 يوليو 2026 10:11

خلّف الزلزالان اللذان ضربا فنزويلا قبل شهر، أضراراً ناهزت قيمتها 19.6 مليار دولار، وفقاً لتقدير نشره البنك الدولي الخميس، وشملت نصف هذه الأضرار المباني السكنية.

وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإنّ 47 في المئة من الأضرار تتعلّق بالمباني السكنية و27 في المئة بالبنى التحتية و26 في المئة بالمباني غير السكنية، أي معظمها تجارية أو صناعية.

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وقالت نائبة رئيس المؤسسة لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي سوزانا كوريرو غيرا، إن هذا التقدير يمنح الحكومة الفنزويلية وشركاءها أساسا موضوعيا لإعداد جهود الإعمار، والبنك الدولي ملتزم بدعم هذا الجهد في كل مرحلة.

وذكر البنك الدولي انه يعمل مع الحكومة، وكذلك مع بنك التنمية للبلدان الأميركية وبنك التنمية لأميركا اللاتينية من أجل تحديد الدعم الفني والمالي اللازم للتعافي وإعادة الإعمار.

المصدر: وام
زلزال
فنزويلا
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