إعفاء الألماس الأوروبي المصقول مجدداً من الرسوم الجمركية الأميركية

أعلن مركز أنتويرب العالمي للألماس (AWDC) نجاحه، في تأمين إعفاء الألماس الطبيعي المصقول في أوروبا من الرسوم الجمركية الأميركية، لتعود نسبة الرسوم إلى صفر بالمئة بعد ستة أشهر من فرض رسم استيراد عام بنسبة 10%.

وأوضح المركز، أن الإعفاء كان قد أُقر لأول مرة ضمن الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، استناداً إلى أن الولايات المتحدة لا تقوم بتعدين أو صقل الألماس، وبالتالي لا توجد صناعة محلية تحتاج إلى الحماية من الواردات الأوروبية.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعادت في فبراير الماضي فرض رسم استيراد عام بنسبة 10%.

من جانبها أكدت كارين رينتميسترز، الرئيسة التنفيذية للمركز، أن القرار يعزز مكانة مدينة أنتويرب كمركز أوروبي رئيسي لصقل الألماس، مشيرة إلى أن صادرات القطاع إلى الولايات المتحدة بلغت 2.1 مليار يورو من الألماس المصقول خلال عام 2024.