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البحرين تعلن التصدي لهجمات جوية إيرانية

البحرين تعلن التصدي لهجمات جوية إيرانية
24 يوليو 2026 17:36

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير عدد من الهجمات الإيرانية العدوانية اليوم الجمعة.
وفي بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا)، قالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين إن "إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين".
وأكدت القيادة العامة أن "كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة".
كما أهابت القيادة العامة "بالجميع ضرورة توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم، والإبلاغ عنها فورًا".
وأوضحت القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام، ضمانًا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة.
وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

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المصدر: وكالات
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