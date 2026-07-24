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روسيا: ننتظر مقترحات جديدة من ترامب بشأن أزمة أوكرانيا

فرق إنقاذ وإطفاء تعمل في موقع قرب كييف
24 يوليو 2026 17:51

قال الكرملين، اليوم الجمعة، إن روسيا تعتقد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب صادقٌ في جهوده لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، ​وإنها ستنتظر تقديم واشنطن مقترحات جديدة.
وردا على سؤال عما إذا كانت موسكو مستعدة للانتظار ​لفترة ‌أطول حتى يتقدم الأميركيون بأفكار ⁠جديدة، أجاب دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "نعم، (القتال) ليس السبيل المفضل، لكن في ظل غياب آفاق للسلام، سنواصل القتال حتى النهاية، حتى تحقيق النصر الكامل. ومع ذلك، سننتظر مقترحات (أميركية) ‌جديدة".
وقال بيسكوف "الأميركيون، ​الرئيس ترامب ومفاوضوه، صادقون في رغبتهم في صياغة خيارات مقبولة للجميع. وقبلنا الخيار الذي اقترحوه، لكن الأوكرانيين رفضوه".
جرت آخر جولة من محادثات السلام الثلاثية بين ‌روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في فبراير ​الماضي. وعبرت الرئاسة الروسية (الكرملين) مرارا عن أملها في استئناف الوساطة الأميركية.
والتقى ‌كبار ⁠الدبلوماسيين الأميركيين ‌والروس لفترة وجيزة في آسيا ‌هذا الأسبوع. وتقول روسيا، منذ أسابيع، إنها مستعدة لاستضافة مبعوثي ترامب لإجراء محادثات في ⁠موسكو، لكن لم يتم الإعلان عن أي موعد.

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المصدر: وكالات
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