اندلاع حريق إثر هجوم على مستودع قرب سانت بطرسبرغ

استهدف هجوم بطائرات مسيرة، اليوم الجمعة، مستودعا لشركة روسية للتجارة الإلكترونية بالقرب من مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا، للمرة الثالثة في غضون أيام قليلة، ما أدى إلى اندلاع النيران فيه، بحسب مسؤولين محليين.

وأدى الهجوم إلى نشوب حريق وتصاعد كثيف للدخان الذي غطى المدينة الروسية الواقعة على بُعد أكثر من 800 كيلومتر من الحدود الأوكرانية.

وقالت تاتيانا كيم الرئيسة التنفيذية لشركة "وايلدبيريز"، في بيان "تعرضت مراكزنا اللوجستية في شوشاري وأوتكينا زافود الواقعتين في سانت بطرسبرغ ومنطقة لينينغراد المحيطة بها، لهجوم اليوم"، مضيفة أن مستودعا آخر تابعا للمجموعة استُهدف أيضا في سيمفيروبول بشبه جزيرة القرم.

وتابعت "نجحنا في إنقاذ قسم من المستودعات والبضائع"، مشيرة إلى أن إجلاء العاملين جرى "بشكل سريع ومنظم".

وقال حاكم المدينة ألكسندر بيغلوف، في رسالة نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تعرضت سانت بطرسبرغ لهجوم بطائرات مسيّرة تُستخدم لأغراض عسكرية".

وأظهرت صور، نُشرت عبر مواقع التواصل، استهداف مستودعات تابعة لشركة "وايلدبيريز" الروسية العملاقة للتجارة الإلكترونية.

وقال ألكسندر دروزدينكو حاكم منطقة لينينغراد إن مستودعا تابعا لشركة "وايلدبيريز" اشتعلت فيه النيران إثر ضربة بطائرة مسيّرة أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص، مشيرا إلى إسقاط 59 مسيّرة أوكرانية.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، المسؤولة عن التحقيقات الكبرى في البلاد، فتح تحقيق في هجوم استهدف منشآت مدنية من بينها مركز لوجستي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 571 طائرة مسيرة خلال الليل فوق نحو 15 منطقة في روسيا وشبه جزيرة القرم.

وهذا ثالث هجوم على مواقع تابعة لهذه الشركة التي تحظى بشعبية واسعة في روسيا.

أسفر هجوم على مستودعاتها ليل 18 إلى 19 يوليو في منطقة تامبوف (على بُعد حوالى 480 كيلومترا جنوب شرق العاصمة الروسية موسكو)، وهجوم آخر في موسكو، عن مقتل ثمانية موظفين كانوا يعملون في الدوام الليلي، وتسبب في حرائق.

من جهة ثانية، علّق مطار "بولكوفو" في سانت بطرسبرغ رحلاته الجوية لساعات عدة بسبب الهجوم بالطائرات المسيّرة.

واستأنف المطار عملياته لاحقا، لكنّ نحو خمسين رحلة مغادرة تأثرت.