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الأمم المتحدة قلقة من هجمات جماعة الحوثي على سفن تجارية

أنطونيو غوتيريش
24 يوليو 2026 19:32

أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء استئناف جماعة الحوثي هجماتها على السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر، محذراً من أن هذه الهجمات والتهديدات المتجددة للملاحة البحرية قد تؤدي إلى تصعيد إضافي للتوترات الإقليمية.

وأوضح ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان أصدره اليوم الجمعة، أن الهجوم الذي تبنته جماعة الحوثي على السفن التجارية ينذر بتوسيع دائرة التصعيد الحالي، ومن شأنه أن يدفع اليمن إلى الانخراط بشكل أعمق في الصراع الإقليمي.

واعتبر الأمين العام أن من شأن أي تصعيد جديد في اليمن أن يقوض فرص إحلال السلام، وسيفاقم التداعيات الاقتصادية والإنسانية والبيئية الخطيرة داخل المنطقة وخارجها.

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ودعا الأمين العام إلى خفض التصعيد بشكل فوري، وحث جماعة الحوثي على الامتناع عن شن أي هجمات جديدة أو اتخاذ أي خطوات تصعيدية، وذلك امتثالا لقرار مجلس الأمن رقم 2722 (2024) والقرارات اللاحقة ذات الصلة بشأن الهجمات على السفن التجارية وحرية الملاحة في البحر الأحمر.

وشدد على ضرورة الاستعادة الكاملة لحقوق وحريات الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

المصدر: وام
جماعة الحوثي
الأمم المتحدة
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