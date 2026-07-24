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سوريا توقف 16 مطلوبا وتضبط أسلحة وذخائر

وحدات من قوات الأمن السورية
24 يوليو 2026 20:49

ذكرت وزارة الداخلية في سوريا، اليوم الجمعة، أن فرقها أوقفت 16 مطلوباً، وضبطت كمية من المواد المخدرة والقنابل اليدوية والأسلحة والذخائر خلال حملة أمنية واسعة في محافظة ريف دمشق.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي "أطلقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق حملة أمنية واسعة شملت مناطق ببيلا، ويلدا، بيت سحم، والسيدة زينب، جنوبي العاصمة، واستهدفت عدداً من المطلوبين المتوارين المتورطين في قضايا جنائية وتجارة المخدرات والسلاح".

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وأضافت أن المضبوطات صودؤت وأحيل الموقوفون إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

سوريا
مطلوبون
ضبط أسلحة
الذخائر
مخدرات
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