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فرار الآلاف من حرائق الغابات في فرنسا

حريق غابات كبير في جنوب غرب فرنسا
24 يوليو 2026 21:41

فر عشرات الآلاف من حرائق غابات في جنوب غرب فرنسا بالسيارات والقوارب، اليوم الجمعة.
وأمرت السلطات الفرنسية بإخلاء شبه جزيرة "كاب فيريه" بالكامل، وهي وجهة سياحية شهيرة على ساحل المحيط الأطلسي.
في جنوب ‌غرب فرنسا، أرسلت السلطات قوارب للمساعدة في عمليات الإجلاء.
وقال مسؤولون إن أوامر صدرت لنحو ‌63 ألف شخص، معظمهم من السياح، بإخلاء المنازل ومواقع التخييم التي يقيمون بها.
وقال يوان يوريان، الذي غادر منزله في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس بعد أن طلبت الشرطة من جميع سكان حيه في بلدة "بيسكاروس" إخلاء منازلهم "من منزلنا، ​كنا نرى النيران... كنا نرى الغيوم تزداد قتامة". وأضاف الشاب، البالغ من العمر 26 عاما "تمكنت من إيجاد مكان ألجأ إليه مع حيواناتي الأليفة، لكن... الأمر صادم جدا".
وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، لقناة تلفزيونية فرنسية، إن الحريق الكبير الآخر، الذي اندلع في بلدة "سومو" المجاورة شمالي "كاب فيريه"، ينذر بقطع طريق الخروج الوحيد من شبه الجزيرة، وهو الأكبر حتى الآن هذا الموسم في فرنسا.
وأوضح الوزير أن الحريق التهم أكثر ‌من 10 آلاف هكتار من الغابات وأحرق 80 منزلا ​ودمر نحو 50 منها بالكامل.

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