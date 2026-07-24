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«الأغذية العالمي» يحذر من خفض المساعدات في غزة

صبي فلسطيني وسط الأنقاض قرب مخيم للنازحين وسط قطاع غزة - أرشيفية
25 يوليو 2026 01:04

جنيف (الاتحاد)

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حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس، من أنه سيضطر إلى إجراء تخفيضات أكبر في مساعداته إلى غزة، إذ يدعم 70 بالمئة ⁠من السكان، ما لم يحصل على تمويل إضافي.
ويأتي ذلك بعد أن قالت مبادرة ​التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرصد عالمي لمراقبة الجوع، إن أكثر ​من ‌ثلثي سكان غزة قد يواجهون مستويات حادة من ⁠الجوع ​بحلول نهاية العام مع تقليص المنظمات الإنسانية تدفقات المساعدات بسبب نقص التمويل.
ويعتمد غالبية السكان على المساعدات الإنسانية بعد أكثر من عامين من الحرب والنزوح المتكرر والقيود المشددة التي تفرضها إسرائيل على إيصال المساعدات.

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