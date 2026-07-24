السبت 25 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل 4 فلسطينيين برصاص المستوطنين جنوب نابلس

فلسطيني بين أنقاض منزل أحرقه مستوطنون إسرائيليون بالضفة الغربية - أرشيفية
25 يوليو 2026 01:05

رام الله (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تداعيات النزوح تفاقم معاناة النساء إنسانياً واجتماعياً في لبنان
تحذيرات من توقف العلاج الكيميائي لآلاف المرضى في غزة

قتل 4 فلسطينيين من عائلة واحدة، وأصيب عدد آخر برصاص مستوطنين، أمس، خلال هجومهم على بلدة «تل» جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية، وذلك في ظل تصاعد اعتداءاتهم بحماية من القوات الإسرائيلية على منازل وممتلكات الفلسطينيين، لصالح التوسع الاستيطاني.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي إن «4 شبان فلسطينيين استشهدوا فيما أصيب 4 آخرون برصاص الاحتلال في البلدة، بينهم ثلاثة في حالة حرجة».
وذكر شهود عيان أن مستوطنين هاجموا أطراف البلدة، ما دفع عدد من الشبان للتصدي لهم، واندلاع اشتباك بالأيدي، مشيرين إلى أنه عندما وصلت قوات الاحتلال، أطلق أفرادها النار على الشبان، ما أدى إلى مقتل 4 وإصابة 4 آخرين.
وأظهرت لقطات مصورة صورها أهالي البلدة لحظة وصول دورية إسرائيلية إلى المكان وإطلاق النار عن قرب باتجاه الشبان دون تمكن الأهالي من الوصول إليهم جراء كثافة إطلاق النار.
وفي غضون ذلك، أكدت مصادر محلية إقدام القوات الإسرائيلية على إغلاق الحواجز العسكرية المقامة على مداخل نابلس وإغلاق البوابات العسكرية على مداخل القرى والبلدات غربها.
في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، إن حكومته ستُشرعن البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وتُقيم بؤراً جديدة.
وأعلن نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس عن «سلسلة من الخطوات تشمل مداهمات في القرى الفلسطينية، وتسريع شرعنة البؤر الاستيطانية الزراعية، وإقامة بؤر جديدة».

جنوب نابلس
نابلس
فلسطين
إسرائيل
الضفة الغربية
الضفة الغربية المحتلة
القوات الإسرائيلية
المستوطنون الإسرائيليون
المستوطنون
اعتداءات المستوطنين
آخر الأخبار
سفن تجارية ومراكب عالقة في مضيق هرمز - أرشيفية
الأخبار العالمية
دعوة أممية لإنقاذ آلاف البحارة العالقين في مضيق هرمز
25 يوليو 2026
رجل إطفاء في موقع مبنى استُهدف بطائرة روسية في كييف - أرشيفية
الأخبار العالمية
21 قتيلاً في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا
25 يوليو 2026
امرأة نازحة في قرية «زوطر الغربية» في جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
تداعيات النزوح تفاقم معاناة النساء إنسانياً واجتماعياً في لبنان
25 يوليو 2026
مخيم مؤقت لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة - رويترز
الأخبار العالمية
تحذيرات من توقف العلاج الكيميائي لآلاف المرضى في غزة
25 يوليو 2026
الأمم المتحدة: التصعيد «الحوثي» يدفع باليمن نحو مزيد من التوترات والمعاناة
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: التصعيد «الحوثي» يدفع باليمن نحو مزيد من التوترات والمعاناة
25 يوليو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©