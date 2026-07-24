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ترامب يرد على قرار الاتحاد الأوروبي تغريم شركة "غوغل"

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
24 يوليو 2026 22:41

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بفرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي وبفتح تحقيق رسمي في مجال التجارة عقب الغرامة التي فرضها التكتل مؤخرا على شركة "غوغل" بحجة مكافحة الاحتكار.
وكتب ترامب، في منشور على شبكته "تروث سوشال"، أن التكتّل "سيدفع ثمنا باهظا جدّا لسلوكه غير القانوني وغير الأخلاقي بشدّة والذي حذّرتُ منه مرارا وتكرارا".
وقال إنه سيوعز "على الفور بإجراء تحقيق بموجب المادة 301" في ما اعتبره "نهب" الاتحاد الأوروبي للشركات الأميركية، مشيرا إلى "تعرفات ضخمة" ستفرض "في أقرب وقت".
وأكّد أن "الولايات المتحدة ليست حصّالة نقود لأوروبا ولن تكون كذلك".
وتتيح المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 للولايات المتحدة التحقيق في ممارسات أجنبية تعتبرها تمييزية والردّ عليها بفرض رسوم جمركية.
كان الاتحاد الأوروبي فرض، أمس الخميس، غرامتين على شركة "غوغل" بقيمة 890 مليون يورو (مليار دولار).
وغرّم التكتّل، المجموعة الأميركية العملاقة 460 مليون يورو بسبب تفضيل الشركة لخدماتها الخاصة، مثل "غوغل فلايتس" للرحلات الجوية أو "غوغل هوتيلز" للفنادق على حساب المنافسين في نتائج البحث، في إجراء يقول الاتحاد إنه غير قانوني.
أما الغرامة الثانية التي بلغت قيمتها 430 مليون يورو، ففُرضت لأن "غوغل" لم تسمح لمطوري التطبيقات بإظهار عروض بالمجان للمستهلكين خارج متجرها الإلكتروني "غوغل بلاي".
ويعدّ مجموع هذه الغرامة على "غوغل" الأكبر ضدّ شركة واحدة بموجب قانون المنافسة المعروف بـ "قانون الأسواق الرقمية" بعدما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات بقيمة 200 مليون يورو على "ميتا" و500 مليون يورو على "آبل" في 2025.
ودخل القانون حيّز التنفيذ في 2024 ويسعى للحد مما يعتبرها الاتحاد الأوروبي تجاوزات شركات التكنولوجيا الكبرى، في مسعى لضمان منافسة عادلة في المجال الرقمي.
وكانت الغرامات على "غوغل" متوقعة منذ شهور كجزء من تحقيق بدأ في 2024.

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المصدر: آ ف ب
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غوغل
غرامة
رسوم جمركية
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