الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على قضاة إيرانيين

بروكسل (وكالات)
قال مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس، إن الاتحاد فرض عقوبات على 5 قضاة إيرانيين بسبب اتهامهم بانتهاك حقوق الإنسان.
وأضاف المجلس أنه فرض عقوبات على نيما صالحي، المؤسس الإيراني للمجموعة الإلكترونية «آشيانة»، والتي قال المجلس إنها تتعاون على نحو وثيق مع شرطة الفضاء الإلكتروني «فتا» الإيرانية والحرس الثوري، وكلاهما خاضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي.
ولم يذكر المجلس أسماء القضاة المشمولين بالعقوبات.
وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان: «في وقت تزيد فيه طهران من قمعها في الداخل، سيواصل الاتحاد الأوروبي محاسبة المسؤولين عن ذلك».
وفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن عقوبات على 269 فرداً و53 كياناً مرتبطاً بهم.