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الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على قضاة إيرانيين

أعلام الاتحاد الأوروبي - أرشيفية
25 يوليو 2026 01:05

بروكسل (وكالات)

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قال مجلس الاتحاد ​الأوروبي، أمس، إن الاتحاد فرض عقوبات على 5 ⁠قضاة إيرانيين بسبب اتهامهم بانتهاك ​حقوق الإنسان. 
وأضاف المجلس ​أنه ‌فرض عقوبات ⁠على ​نيما صالحي، المؤسس الإيراني للمجموعة الإلكترونية «آشيانة»، والتي قال المجلس إنها ‌تتعاون على نحو وثيق مع ‌شرطة الفضاء الإلكتروني «فتا» الإيرانية والحرس الثوري، وكلاهما خاضع ​لعقوبات من الاتحاد الأوروبي. 
ولم يذكر المجلس أسماء القضاة المشمولين بالعقوبات.
وقالت كايا كالاس، ‌مسؤولة السياسة ​الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان: «في وقت تزيد فيه ​طهران ‌من ⁠قمعها ‌في الداخل، ‌سيواصل الاتحاد الأوروبي محاسبة المسؤولين عن ⁠ذلك». 
وفرض الاتحاد الأوروبي حتى ​الآن عقوبات على 269 فرداً و53 كياناً مرتبطاً بهم.

عقوبات أوروبية
العقوبات الأوروبية
إيران
الاتحاد الأوروبي
القضاء الإيراني
كايا كالاس
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