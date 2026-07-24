الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على قضاة إيرانيين

بروكسل (وكالات)

قال مجلس الاتحاد ​الأوروبي، أمس، إن الاتحاد فرض عقوبات على 5 ⁠قضاة إيرانيين بسبب اتهامهم بانتهاك ​حقوق الإنسان.

وأضاف المجلس ​أنه ‌فرض عقوبات ⁠على ​نيما صالحي، المؤسس الإيراني للمجموعة الإلكترونية «آشيانة»، والتي قال المجلس إنها ‌تتعاون على نحو وثيق مع ‌شرطة الفضاء الإلكتروني «فتا» الإيرانية والحرس الثوري، وكلاهما خاضع ​لعقوبات من الاتحاد الأوروبي.

ولم يذكر المجلس أسماء القضاة المشمولين بالعقوبات.

وقالت كايا كالاس، ‌مسؤولة السياسة ​الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان: «في وقت تزيد فيه ​طهران ‌من ⁠قمعها ‌في الداخل، ‌سيواصل الاتحاد الأوروبي محاسبة المسؤولين عن ⁠ذلك».

وفرض الاتحاد الأوروبي حتى ​الآن عقوبات على 269 فرداً و53 كياناً مرتبطاً بهم.