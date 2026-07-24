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ترامب يعلّق على المباحثات مع إيران

ترامب يدلي بتصريحات في البيت الأبيض
25 يوليو 2026 00:30

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن شنّ ضربات أوسع على إيران، إذ باتت طهران تظهر "جدية أكبر" في المباحثات مع الولايات المتحدة.
وأوضح ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي، ردا على سؤال عما إذا كان قد اتخذ قرارا، عقب تقارير أفادت بأنه يجتمع مع مستشاريه لمناقشة عملية عسكرية واسعة النطاق "كلا، لم أتخذ قرارا بعد".
وأضاف الرئيس الأميركي "نحن نتحدث معهم الآن. أعتقد أنهم يظهرون جدية أكبر يوما بعد آخر، ولعل السبب واضح. ‌أعتقد... أنهم ​أكثر جدية مما رأيناهم عليه ​حتى ‌الآن، ⁠لكن هذا ‌لا ‌يعني أننا ⁠سنصل إلى اتفاق. ​سنرى ما سيحدث".

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