ارتفاع ضحايا فيضانات الهند إلى 61 قتيلاً ونزوح أكثر من 700 ألف شخص

لقي 61 شخصاً حتفهم بعد أيام من أمطار موسمية غزيرة في ولاية آسام الواقعة شمال شرقي الهند، تسببت في فيضان نهر براهمابوترا، وتضرر أكثر من 700 ألف شخص في تسع مقاطعات.

وقال مسؤولون اليوم السبت، إن حالة الفيضانات في الولاية لا تزال قاتمة، وذلك رغم بدء منسوب المياه في الانحسار في بعض المناطق. وبحسب بيان هيئة إدارة الكوارث في ولاية آسام الصادر ليلة الجمعة، فقد 14 شخصاً آخرين حياتهم في الطوفان خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 61 هذا العام.

وذكر التقرير اليومي للفيضانات الصادر عن الهيئة، أن أكثر من 705 آلاف شخص تضرروا من الفيضانات في مقاطعات تشارايديو، وديماجي، وديبروجاره، وجولاجات، وهوجاي، وجورهات، وكاربي أنجلونج، وناجاون، وسيفاساجار.

وقال رئيس وزراء آسام، هيمانتا بيسوا سارما، إن حكومته ستقدم إمدادات الإغاثة لما لا يقل عن 80 ألف شخص متضرر من الفيضانات، حتى مع بقاء الوضع حرجاً مع استمرار ارتفاع منسوب العديد من الأنهار بسبب الأمطار المتواصلة.

وقالت هيئة إدارة الكوارث في بيانها أيضاً، إن نحو 3 ملايين من الحيوانات الأليفة والدواجن تضررت بسبب الفيضانات الواسعة النطاق، في جميع أنحاء الولاية.