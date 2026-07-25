السبت 25 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع ضحايا فيضانات الهند إلى 61 قتيلاً ونزوح أكثر من 700 ألف شخص

ارتفاع ضحايا فيضانات الهند إلى 61 قتيلاً ونزوح أكثر من 700 ألف شخص
25 يوليو 2026 15:27

لقي 61 شخصاً حتفهم بعد أيام من أمطار موسمية غزيرة في ولاية آسام الواقعة شمال شرقي الهند، تسببت في فيضان نهر براهمابوترا، وتضرر أكثر من 700 ألف شخص في تسع مقاطعات.

 

وقال مسؤولون اليوم السبت، إن حالة الفيضانات في الولاية لا تزال قاتمة، وذلك رغم بدء منسوب المياه في الانحسار في بعض المناطق. وبحسب بيان هيئة إدارة الكوارث في ولاية آسام الصادر ليلة الجمعة، فقد 14 شخصاً آخرين حياتهم في الطوفان خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 61 هذا العام.

وذكر التقرير اليومي للفيضانات الصادر عن الهيئة، أن أكثر من 705 آلاف شخص تضرروا من الفيضانات في مقاطعات تشارايديو، وديماجي، وديبروجاره، وجولاجات، وهوجاي، وجورهات، وكاربي أنجلونج، وناجاون، وسيفاساجار.

أخبار ذات صلة
وفاة 41 شخصاً بفيضانات شمال شرق الهند
بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تستجيب بشكل عاجل لإغاثة المتأثرين من فيضانات غانا

وقال رئيس وزراء آسام، هيمانتا بيسوا سارما، إن حكومته ستقدم إمدادات الإغاثة لما لا يقل عن 80 ألف شخص متضرر من الفيضانات، حتى مع بقاء الوضع حرجاً مع استمرار ارتفاع منسوب العديد من الأنهار بسبب الأمطار المتواصلة.

وقالت هيئة إدارة الكوارث في بيانها أيضاً، إن نحو 3 ملايين من الحيوانات الأليفة والدواجن تضررت بسبب الفيضانات الواسعة النطاق، في جميع أنحاء الولاية.

المصدر: وام
ضحايا
الهند
نزوح
فيضانات
آخر الأخبار
مصرع 35 شخصاً وإصابة 30 آخرين في حادث مروري بسوريا
الأخبار العالمية
مصرع 35 شخصاً وإصابة 30 آخرين في حادث مروري بسوريا
اليوم 16:16
ترامب يهاجم ليبرون جيمس
الرياضة
ترامب يهاجم ليبرون جيمس
اليوم 15:52
«الريشة الطائرة» يعتمد المشاركة في البطولات الدولية
الرياضة
«الريشة الطائرة» يعتمد المشاركة في البطولات الدولية
اليوم 15:47
ارتفاع ضحايا فيضانات الهند إلى 61 قتيلاً ونزوح أكثر من 700 ألف شخص
الأخبار العالمية
ارتفاع ضحايا فيضانات الهند إلى 61 قتيلاً ونزوح أكثر من 700 ألف شخص
اليوم 15:27
مرسيدس يغازل فيرستابن للانضمام إلى أنتونيلي
الرياضة
مرسيدس يغازل فيرستابن للانضمام إلى أنتونيلي
اليوم 15:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©