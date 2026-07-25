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هجوم أوكراني يشعل حريقا بمصفاة في روسيا

تصاعد الدخان من موقع لوجستي في "​يكاتيرينبورج" بعد تعرضه للقصف
25 يوليو 2026 17:06

أكد ⁠الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن جيش بلاده استهدف ​مصفاة نفط في تيومين ومصنعا في كيروف في روسيا، اليوم السبت.
وأضاف زيلينسكي، على منصة "إكس"، أن أوكرانيا قصفت أيضا موقعا لوجستيا في "​يكاتيرينبورج"، لكنه لم يحدد طبيعته.
من جانبها، قالت السلطات الروسية إن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة تسببت ​في اندلاع حريق في مصفاة تيومين غرب سيبيريا. ويسلط الهجوم على المنشأة، التي تبعد ⁠أكثر من 2000 كيلومتر عن أوكرانيا، الضوء ​على اتساع حملة الهجمات التي ​تشنها ‌كييف بالطائرات المسيرة بعيدة ⁠المدى ​على البنية التحتية الروسية للطاقة.
وقال ألكسندر مور حاكم منطقة تيومين إن فرق الطوارئ تعمل في الموقع، دون ‌أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
و​قال جهاز الأمن الأوكراني، ⁠اليوم السبت، إن طائرات ​مسيرة ​أوكرانية ‌قصفت منصة ⁠"فيلانوفسكي" ​النفطية التابعة لشركة "لوك أويل" ‌الروسية في بحر قزوين.
وأضاف ‌جهاز الأمن، في ​منشور على تطبيق "تلغرام"، أن الهجوم استهدف ‌أيضا سفينتي ​شحن.

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
قصف
تيومين
مصفاة نفط
مستودع
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