هجوم أوكراني يشعل حريقا بمصفاة في روسيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن جيش بلاده استهدف مصفاة نفط في تيومين ومصنعا في كيروف في روسيا، اليوم السبت.
وأضاف زيلينسكي، على منصة "إكس"، أن أوكرانيا قصفت أيضا موقعا لوجستيا في "يكاتيرينبورج"، لكنه لم يحدد طبيعته.
من جانبها، قالت السلطات الروسية إن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة تسببت في اندلاع حريق في مصفاة تيومين غرب سيبيريا. ويسلط الهجوم على المنشأة، التي تبعد أكثر من 2000 كيلومتر عن أوكرانيا، الضوء على اتساع حملة الهجمات التي تشنها كييف بالطائرات المسيرة بعيدة المدى على البنية التحتية الروسية للطاقة.
وقال ألكسندر مور حاكم منطقة تيومين إن فرق الطوارئ تعمل في الموقع، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
وقال جهاز الأمن الأوكراني، اليوم السبت، إن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت منصة "فيلانوفسكي" النفطية التابعة لشركة "لوك أويل" الروسية في بحر قزوين.
وأضاف جهاز الأمن، في منشور على تطبيق "تلغرام"، أن الهجوم استهدف أيضا سفينتي شحن.