إسبانيا: جهود لإنقاذ الأرواح وإخماد حرائق قرب مدريد

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم السبت، أن فرق الإطفاء تبذل جهودا حثيثة لـ "إنقاذ الأرواح" ومكافحة حرائق الغابات المستعرة قرب العاصمة مدريد، محذرا من تعقد عمليات الإخماد بسبب التوقعات بهبوب رياح قوية في المنطقة.

وأجْلت السلطات 10 آلاف شخص إضافي في مناطق قرب مدريد ليرتفع العدد إلى 35 ألفا، وفق وزارة الداخلية، موضحة في بيان أنه نتيجة للحرائق في منطقة "أفيلا" قرب العاصمة، أُخليت سبع قرى أخرى.

وغطت سحب كثيفة من الدخان الرمادي غرب العاصمة الإسبانية، حيث وصلت رائحة الحريق إلى وسط مدريد، ما تسبب في شعور السكان بآلام في الحلق وأجبرهم على إغلاق نوافذ منازلهم.

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يطلع على جهود مكافحة الحرائق قرب مدريد

وقال سانشيز للصحافيين في قرية "ثينيثينتوس": "أولويتنا وتفكيرنا وهدفنا هو إنقاذ أرواحكم وحماية المناطق المأهولة"، مضيفا "سنواجه ساعات صعبة. هناك تراجع لدرجات الحرارة، لكننا لا نعلم بالتحديد كيف ستتطور الرياح، وما مدى شدتها".

وفي بلدة "برونيت"، صرّحت مار نيكولاس رئيسة البلدية أنها "قلقة جدا على السكان الذين يعانون من هذه الحرائق المروعة".

وأضافت "تندلع الحرائق كل عام، لكن هذا الحريق هائل. إنها كارثة".

- "فرصة سانحة" لمكافحة الحريق -

وقال رئيس الوزراء الإسباني إن انخفاض درجات الحرارة ليلا أتاح "فرصة سانحة خلال عطلة الأسبوع لمكافحة هذا الحريق الخطير جدا".

لكن فرانسيسكو مارتن، مندوب الحكومة المركزية في مدريد حذر في وقت سابق من أن يوم السبت سيكون "صعبا" إذ "من المتوقع أن تشتد الرياح صباحاً، مع هبات متقلبة".

واندمج حريقان منفصلان، أمس الجمعة، ليشكلا حريقا هائلا واحدا، كاد أن يندمج مع حريق آخر في منطقة قشتالة وليون المجاورة.

وأعلن وفد الحكومة في مدريد، فجر اليوم، أن الظروف الجوية خلال الليل ساهمت بشكل كبير في مكافحة حرائق الغابات التي لم تتقدم كثيرا وتراجعت حدتها.

وأفاد فرناندو غراندي مارلاسكا وزير الداخلية، الصحافيين أمس الجمعة، باندلاع تسعة حرائق أخرى في مواقع متفرقة بإسبانيا.

منذ مطلع العام، أتت الحرائق على أكثر من 168 ألف هكتار من الأراضي في إسبانيا، وفقا للنظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات.

وسجلت إسبانيا في 2025 أسوأ موسم حرائق غابات في تاريخها الحديث، بعدما أتت النيران على أكثر من 393 ألف هكتار وفق نظام المعلومات الأوروبي.