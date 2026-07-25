ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس إيبولا في الكونغو

كشفت بيانات ⁠حكومية جديدة، ​صدرت ​اليوم السبت، ‌أن ⁠عدد الإصابات ‌المؤكدة بفيروس إيبولا ‌في جمهورية الكونغو ​الديمقراطية زاد إلى ‌2973 حالة، ​منها 1309 ​وفيات.

كانت حصيلة سابقة، صادرة عن معهد ​الصحة ‌العامة في البلد الواقع في ⁠وسط ​أفريقيا، أشارت إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بلغ 2905، منها 1269 حالة وفاة.

لكن منظمة ​الصحة العالمية ذكرت أن النطاق الحقيقي لتفشي المرض قد يكون أكبر مرتين إلى أربع مما تشير إليه البيانات الرسمية.

وأُعلن عن التفشي ‌الحالي لفيروس إيبولا، وهو ​السابع عشر في الكونغو الديمقراطية، في منتصف مايو الماضي، لكن الخبراء يعتقدون أن العدوى بدأت تنتشر قبل ذلك ​بأسابيع.

نجم ‌التفشي ⁠الحالي عن ‌السلالة (بونديبوغيو) النادرة من ‌الفيروس، التي تبلغ نسبة الوفيات الناجمة عنها نحو 40 ⁠بالمئة. ولا يوجد لقاح أو علاج معتمد لها.