ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس إيبولا في الكونغو

كشفت بيانات حكومية جديدة، صدرت اليوم السبت، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية زاد إلى 2973 حالة، منها 1309 وفيات.
كانت حصيلة سابقة، صادرة عن معهد الصحة العامة في البلد الواقع في وسط أفريقيا، أشارت إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بلغ 2905، منها 1269 حالة وفاة.
لكن منظمة الصحة العالمية ذكرت أن النطاق الحقيقي لتفشي المرض قد يكون أكبر مرتين إلى أربع مما تشير إليه البيانات الرسمية.
وأُعلن عن التفشي الحالي لفيروس إيبولا، وهو السابع عشر في الكونغو الديمقراطية، في منتصف مايو الماضي، لكن الخبراء يعتقدون أن العدوى بدأت تنتشر قبل ذلك بأسابيع.
نجم التفشي الحالي عن السلالة (بونديبوغيو) النادرة من الفيروس، التي تبلغ نسبة الوفيات الناجمة عنها نحو 40 بالمئة. ولا يوجد لقاح أو علاج معتمد لها.