بلجيكا تعتقل متدربة في حلف الناتو بتهمة التجسس

أعلن الادعاء العام البلجيكي، اليوم السبت، اعتقال كندية كانت تتدرب في المقر العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بلجيكا للاشتباه في تورطها ⁠في أنشطة تجسس.

وقال مكتب المدعي العام، في بيان "يشتبه ​في أنها تجسست لصالح دولة ثالثة، ​وفي ‌انتمائها لمنظمة إجرامية". وأضاف ⁠البيان ​أن المرأة كانت تعمل متدربة في القيادة العليا لقوات الحلفاء في أوروبا (شيب) التابعة للحلف في مدينة مونس البلجيكية.

ولم ‌يذكر البيان مزيدا من التفاصيل بشأن ‌هويتها أو الدولة أو الجهة التي يشتبه بأنها كانت تتجسس لصالحها.

تعد قيادة "شيب" ​أعلى مقر عسكري لحلف شمال الأطلسي، وتستضيف قيادة العمليات المشتركة للحلف المسؤولة عن التخطيط لجميع عمليات التحالف الأمني المكون من 32 دولة وتنفيذها.

ووفقا لبيان ‌الادعاء العام، اشتبهت ​الأجهزة الأمنية التابعة للقيادة العليا لقوات الحلفاء في أوروبا في المشتبه بها، وأبلغوا مسؤولي الاستخبارات البلجيكيين بشأنها.

فتش المحققون منزل المشتبه بها ومكان عملها ​في "شيب"، ‌واعتقلت ⁠أمس الجمعة.

وقال متحدث ‌باسم "شيب" إنه ‌لا توجد أي مؤشرات على تأثر جاهزية حلف شمال الأطلسي ⁠أو "شيب" العملياتية أو ترتيبات القيادة ​والسيطرة أو المهام الجارية.

وأضاف "تواصل شيب أداء مسؤولياتها من دون انقطاع".

وقال مكتب الادعاء العام إنه لن يقدم مزيدا من التعليقات في الوقت الذي تتواصل فيه ​التحقيقات.