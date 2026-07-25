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اليابان ترزح تحت وطأة يوم خامس من الحر الشديد

حارس أمني يزيل العرق عن وجهه في طوكيو جراء الحر الشديد
25 يوليو 2026 20:05

عاشت اليابان، اليوم السبت، لليوم الخامس تواليا في ظل درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية، الأمر الذي بات يعرف رسميا بـ"أيام الحر الشديد"، فيما أصدرت وكالة الأرصاد الجوية تحذيرات من موجة شديدة في مناطق عدة من البلاد.
ووفقًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ووسائل إعلام أخرى، تُعد هذه الموجة الحارة الأطول منذ بدء تسجيل البيانات.
ففي ست مدن بوسط اليابان، بينها مدن في مقاطعتي آيتشي وجيفو، تم تجاوز عتبة "كوكوشوبي"، وهو مصطلح جديد يعني "يوم الحر الشديد"، بحسب وكالة الأرصاد اليابانية.
واستحدث هذا المصطلح في أبريل الماضي لاستقطاب مزيد من اهتمام الرأي العام بالتحذير من موجات الحر، ولكنه لا يعني تفعيل أي إجراءات رسمية على مستوى البلاد.
وتلقّى نحو 11 ألف شخص رعاية طبية طارئة في اليابان بين 13 و19 يوليو الحالي، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وكالة إدارة الحرائق والكوارث.
وأعلنت الوكالة وفاة 14 شخصا لدى وصولهم إلى أقسام الطوارئ، مضيفة أن على العامة اعتبار هذه الموجة الحارة "كارثة".
تسجل اليابان نحو 1300 حالة وفاة سنويا بسبب ارتفاع الحرارة، وحددت هدفا لخفض هذا العدد إلى النصف بحلول العام 2030.
وأدخل 453 شخصا، أمس الخميس، إلى مستشفيات العاصمة طوكيو بسبب مشاكل صحية مرتبطة بالحر الشديد، وهو عدد قياسي منذ بدء تسجيل البيانات قبل 16 عاما.
وشهدت البلاد، العام الماضي، صيفا هو الأشد حرارة في تاريخها. وسُجلت أعلى درجة حرارة في الخامس من أغسطس 2025 في إيساكي، شمال طوكيو، وقد بلغت 41,8 مئوية.

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